Российские беспилотники сбили гружённую бомбами "Бабу-ягу" ВСУ под Торецком

ВС РФ поразили под Торецком в ДНР украинский дрон "Баба-яга", который вёз взрывчатку для атак. Как рассказал РИА "Новости" боец с позывным Икс, в результате вражеский объект был уничтожен российскими силами.

По словам военного, "Баба-яга" была выявлена ночью расчётом БПЛА. Вражеский объект нёс боекомплект и, по всей вероятности, направлялся на "бомбометание".

"Оператор нашего коптера принял решение атаковать дрон противника, чтобы не допустить сбросов. В результате атаки украинский дрон был сбит", — рассказал Икс.