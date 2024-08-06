Российские беспилотники сбили гружённую бомбами "Бабу-ягу" ВСУ под Торецком
ВС РФ поразили под Торецком в ДНР украинский дрон "Баба-яга", который вёз взрывчатку для атак. Как рассказал РИА "Новости" боец с позывным Икс, в результате вражеский объект был уничтожен российскими силами.
По словам военного, "Баба-яга" была выявлена ночью расчётом БПЛА. Вражеский объект нёс боекомплект и, по всей вероятности, направлялся на "бомбометание".
"Оператор нашего коптера принял решение атаковать дрон противника, чтобы не допустить сбросов. В результате атаки украинский дрон был сбит", — рассказал Икс.
Ранее сообщалось, что ВСУ начали применять усовершенствованный дрон "Баба-яга" на Угледарском направлении. С помощью такого беспилотника враг сбрасывает на позиции снаряды и самодельную взрывчатку. Раньше на дронах стоял мотор, поэтому обнаружить приближающийся БПЛА было легко, но в новую версию "Бабы-яги" добавили аккумулятор, который делает дрон бесшумным.
VK / Минобороны РФ