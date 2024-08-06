Потеря Покровска может вызвать катастрофические последствия для ВСУ, утверждает военный эксперт Александр Артамонов. В беседе с NEWS.ru он отметил, что текущие действия российских сил на Покровском направлении методичны, что может привести к расколу украинской группировки в центральной части Донбасса.

Покровск играет ключевую роль в снабжении Часова Яра. В случае захвата этого города и Мирнограда ВСУ в Часовом Яре останется без необходимого снабжения. Это создаст критическую ситуацию на фронте между двумя крупными украинскими группировками, делая удержание Часова Яра крайне проблематичным и способствуя быстрому обвалу фронта, предсказал эксперт.

По его мнению, если Российская армия продолжит наступление, она сможет не только укрепить свои позиции, но и эффективно использовать ударные дроны и, возможно, ФАБ-3000, что значительно усилит давление на украинские позиции.

Специалист также добавил, что в рядах ВСУ может начаться хаос, что приведёт к панике и стремлению спасать свою жизнь, несмотря на усилия заградотрядов. Это, по его мнению, может привести к быстрой смене фронта и, возможно, даже к освобождению территории ДНР в ближайшем будущем. Однако эксперт подчёркивает, что такие прогнозы остаются неточными, так как многое зависит от морального состояния бойцов на линии фронта.