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6 августа, 04:17

ВСУ предрекли обвал фронта в случае потери этого важного города

Эксперт Артамонов предрёк ВСУ обвал фронта в случае захвата Покровска силами РФ

Потеря Покровска может вызвать катастрофические последствия для ВСУ, утверждает военный эксперт Александр Артамонов. В беседе с NEWS.ru он отметил, что текущие действия российских сил на Покровском направлении методичны, что может привести к расколу украинской группировки в центральной части Донбасса.

Покровск играет ключевую роль в снабжении Часова Яра. В случае захвата этого города и Мирнограда ВСУ в Часовом Яре останется без необходимого снабжения. Это создаст критическую ситуацию на фронте между двумя крупными украинскими группировками, делая удержание Часова Яра крайне проблематичным и способствуя быстрому обвалу фронта, предсказал эксперт.

По его мнению, если Российская армия продолжит наступление, она сможет не только укрепить свои позиции, но и эффективно использовать ударные дроны и, возможно, ФАБ-3000, что значительно усилит давление на украинские позиции.

Специалист также добавил, что в рядах ВСУ может начаться хаос, что приведёт к панике и стремлению спасать свою жизнь, несмотря на усилия заградотрядов. Это, по его мнению, может привести к быстрой смене фронта и, возможно, даже к освобождению территории ДНР в ближайшем будущем. Однако эксперт подчёркивает, что такие прогнозы остаются неточными, так как многое зависит от морального состояния бойцов на линии фронта.

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Ранее министр обороны Андрей Белоусов поздравил российские воинские части с успешным выполнением боевых задач в зоне спецоперации, особенно отметив заслуги 6-го гвардейского танкового полка в освобождении Новосёловки Первой. Он подчеркнул храбрость и профессионализм воинов, более 2500 из которых были награждены за проявленное мужество.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kutsenko Volodymyr

Кирилл Сосновских
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