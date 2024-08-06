В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадало 12 человек
Гладков: В результате атак ВСУ за сутки 12 человек были ранены и один погиб
В Белгородской области за последние сутки атаки Вооружённых сил Украины унесли жизнь одного человека и ранили 12. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о ситуации в своём телеграм-канале, уточнив, что восемь пострадавших находятся в стационаре.
"Обстановка продолжает в приграничье оставаться крайне напряжённой. Только за последние сутки пострадало 12 человек", — отметил губернатор.
По его словам, в больницах сейчас лечатся восемь человек, в то время как остальные пострадавшие получили медицинскую помощь и вернулись домой. Один человек погиб в ходе атаки беспилотного летательного аппарата.
Вместе с тем глава региона добавил, что около 2,5 тысячи жителей региона, получивших ранения средней и лёгкой степени тяжести, а также тех, чьи дома пострадали от обстрелов, были эвакуировано в пансионаты и санатории Крыма и Тульской области.
Ранее сообщалось, что в результате атак ВСУ на Шебекинский городской округ в Белгородской области пострадало пять мирных жителей. В селе Нежеголь три человека получили баротравмы и осколочные ранения, а на дороге Белгород – Шебекино – Волоконовка украинский беспилотник атаковал грузовик, вызвав его возгорание и ранение водителя.
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