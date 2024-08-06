В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадало 12 человек

В Белгородской области за последние сутки атаки Вооружённых сил Украины унесли жизнь одного человека и ранили 12. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о ситуации в своём телеграм-канале, уточнив, что восемь пострадавших находятся в стационаре.

"Обстановка продолжает в приграничье оставаться крайне напряжённой. Только за последние сутки пострадало 12 человек", — отметил губернатор.

По его словам, в больницах сейчас лечатся восемь человек, в то время как остальные пострадавшие получили медицинскую помощь и вернулись домой. Один человек погиб в ходе атаки беспилотного летательного аппарата.

Вместе с тем глава региона добавил, что около 2,5 тысячи жителей региона, получивших ранения средней и лёгкой степени тяжести, а также тех, чьи дома пострадали от обстрелов, были эвакуировано в пансионаты и санатории Крыма и Тульской области.