На улицы Курска рухнули обломки уничтоженных украинских беспилотников
На некоторых улицах Курска рухнули обломки уничтоженных ПВО украинских беспилотников. Городская инфраструктура не получила особых повреждений, доложил мэр Игорь Куцак в телеграм-канале.
"На территории поликлиники на улице Дзержинского обнаружены небольшие посторонние предметы. Администрация учреждения здравоохранения сообщила о случившемся в службу 112. Угрозы для пациентов нет", — написал Куцак.
На улице Павлуновского от обломков пострадал автомобиль, также фрагменты были найдены во дворах на улицах Чехова и Щемиловка. Городская администрация оперативно выезжает на заявки и рекомендует гражданам не приближаться к неопознанным предметам.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Белгородской области за сутки атаки Вооружённых сил Украины унесли жизнь одного человека и ранили 12. В больницах сейчас лечатся восемь человек, в то время как остальные пострадавшие получили медицинскую помощь и вернулись домой.
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