На улицы Курска рухнули обломки уничтоженных украинских беспилотников

На некоторых улицах Курска рухнули обломки уничтоженных ПВО украинских беспилотников. Городская инфраструктура не получила особых повреждений, доложил мэр Игорь Куцак в телеграм-канале.

"На территории поликлиники на улице Дзержинского обнаружены небольшие посторонние предметы. Администрация учреждения здравоохранения сообщила о случившемся в службу 112. Угрозы для пациентов нет", — написал Куцак.

На улице Павлуновского от обломков пострадал автомобиль, также фрагменты были найдены во дворах на улицах Чехова и Щемиловка. Городская администрация оперативно выезжает на заявки и рекомендует гражданам не приближаться к неопознанным предметам.