Более 1200 автомобилей стоят в очереди на подъезде к Крымскому мосту

На подъезде к Крымскому мосту со стороны кубанской Тамани образовалась большая очередь из автомобилей, пишет официальный телеграм-канал с оперативной информацией об обстановке на мосту. В ней находятся 1209 транспортных средств.

Время ожидания составляет более трёх часов. Со стороны крымской Керчи очереди нет.