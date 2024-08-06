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6 августа, 06:46

Более 1200 автомобилей стоят в очереди на подъезде к Крымскому мосту

Крымский мост. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov

Крымский мост. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov

На подъезде к Крымскому мосту со стороны кубанской Тамани образовалась большая очередь из автомобилей, пишет официальный телеграм-канал с оперативной информацией об обстановке на мосту. В ней находятся 1209 транспортных средств.

Время ожидания составляет более трёх часов. Со стороны крымской Керчи очереди нет.

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Матвей Константинов
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