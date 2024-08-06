Более 1200 автомобилей стоят в очереди на подъезде к Крымскому мосту
Крымский мост. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov
На подъезде к Крымскому мосту со стороны кубанской Тамани образовалась большая очередь из автомобилей, пишет официальный телеграм-канал с оперативной информацией об обстановке на мосту. В ней находятся 1209 транспортных средств.
Время ожидания составляет более трёх часов. Со стороны крымской Керчи очереди нет.
Ранее в "Автодоре" раскрыли стоимость проезда по трассе М-11 "Нева", включая открытый недавно обход Твери. Так, для легковых автомобилей она составит минимум 3,2 тысячи рублей, а для грузовых — 6,6 тысячи.