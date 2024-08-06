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6 августа, 07:46

Путин: Участников и гостей форума "ОстроVа" объединяет любовь к Родине

Участников Всероссийского молодёжного образовательного форума "ОстроVа" объединяет искренняя любовь к Родине и желание развивать Дальний Восток. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, направив приветствие участникам, гостям и организаторам мероприятия.

"Сегодня Южно-Сахалинск вновь гостеприимно встречает талантливых, энергичных, целеустремлённых юношей и девушек из разных регионов нашей огромной страны. Всех вас объединяет искренняя любовь к Родине, чувство личной сопричастности к её судьбе, стремление внести созидательный вклад в развитие российского Дальнего Востока", — сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер уточнил, что участники форума имеют опыт профессиональной, проектной деятельности, работы в общественных и волонтёрских организациях. С таким опытом они смогут представить собственные идеи по укреплению социально-экономического потенциала Дальнего Востока и повышению качества жизни граждан. По словам главы государства, многие студенты и молодые специалисты нашли любимую работу или определились с профессией благодаря "ОстроVам".

"Вас ждут встречи с известными политиками, экспертами, интересные экскурсионные, образовательные, просветительские мероприятия. Желаю вам вдохновения и успехов", — отметил Путин.

"ОстроVа" — один из всероссийских образовательных форумов, проводимых при поддержке Росмолодёжи.

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А ранее Владимир Путин заявил, что развитие Дальнего Востока является приоритетом на весь XXI век. По словам политика, дальневосточные регионы развиваются опережающими темпами, демонстрируя лучшие показатели, чем остальные субъекты РФ.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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