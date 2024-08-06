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6 августа, 07:27

Французы обыграли египетскую сборную по футболу и вышли в финал Олимпиады

Игроки сборной Франции по футболу. Обложка © Сайт сборной Франции

Игроки сборной Франции по футболу. Обложка © Сайт сборной Франции

Футболисты сборной Франции прорвались в финал Олимпиады в Париже, обыграв египтян в дополнительное время. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу принимающей стороны. Игра прошла в Лионе.

На игре в Лионе сборной Египта удалось забить гол на 62-ой минуте, в ответ мяч прилетел на 83-й минуте от француза Жана-Филиппа Матета. Позже объявили дополнительное время, в которое египтяне получили удаление одного игрока, а сборная Франции не растерялась и закатила ещё два мяча. Теперь хозяев ждёт сражение в финале со сборной Испании 9 августа. Египтяне же сразятся с Марокко за бронзу.

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Ранее LIfe.ru рассказывал, что футболисты сборной Аргентины устроили драку с соперниками из команды Франции после матча 1/4 финала Олимпийских игр в Париже из-за слишком бурного ликования после победы.

Николай Рюмин
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