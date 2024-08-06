Французы обыграли египетскую сборную по футболу и вышли в финал Олимпиады

Футболисты сборной Франции прорвались в финал Олимпиады в Париже, обыграв египтян в дополнительное время. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу принимающей стороны. Игра прошла в Лионе.

На игре в Лионе сборной Египта удалось забить гол на 62-ой минуте, в ответ мяч прилетел на 83-й минуте от француза Жана-Филиппа Матета. Позже объявили дополнительное время, в которое египтяне получили удаление одного игрока, а сборная Франции не растерялась и закатила ещё два мяча. Теперь хозяев ждёт сражение в финале со сборной Испании 9 августа. Египтяне же сразятся с Марокко за бронзу.