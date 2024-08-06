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6 августа, 08:18

Шоколадка у кассы и кофе перед работой: Россияне тратят на "незаметные" мелочи 20% зарплаты

Экономист Зубец: Россияне тратят до 20% зарплаты на шоколадки и онлайн-подписки

Около 20% ежемесячных трат россиян приходится на мелкие покупки, причём большая часть этой суммы уходит на сладости. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

"Прежде всего это маркетинговая история. Когда вы подходите к кассе магазина, то видите полки с выкладкой сладостей, батончиков и других подобных товаров. Это продукты спонтанного потребления", — цитирует специалиста "Москва 24".

Также россияне не замечают, как дорого им обходятся фастфуд, аксессуары для телефонов, косметика. Алексей Зубец отметил, что эти траты лишь кажутся мелкими: если всё суммировать, то оказывается, что они составляют значительную часть бюджета.

Финансовый консультант Алёна Никитина добавила к списку таких трат подписки на различные сервисы и покупку кофе перед работой.

"Люди покупают напиток в стаканчике за 250 рублей вместо того, чтобы приобрести кофемашину за 10 тысяч, большой пакет кофе за 1,5 тысячи и самому делать себе его перед работой. По итогу это выйдет в пять раз дешевле, чем брать навынос", — отметила она.

Никитина добавила, что значительную часть своих доходов россияне тратят на погашение кредитов: заёмщики могут не обращать внимания на проценты, которые ежемесячно отдают банкам, однако в итоге они складываются в крупную сумму.

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Ранее Life.ru рассказывал, как побороть привычку делать спонтанные и необдуманные покупки. Для этого эксперты рекомендуют начать контролировать свой бюджет и анализировать траты, пользоваться наличными и заранее снимать только ту сумму, которая требуется для покупки, а также сократить число подписок на онлайн-магазины.

Обложка ©

freepik / fsenivpetro

Дмитрий Коренев
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