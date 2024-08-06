Гребцов из РФ могут лишить Чемпионата мира за участие в Кубке братьев Агеевых

Лучших гребцов из РФ могут лишить Чемпионата мира и призовых из-за участия в Чемпионате России и кубке олимпийских чемпионов AAACUP, который пройдёт в Москве с 6 по 11 августа. С такой рекомендацией выступила Всероссийская Федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК).

Ведущие гребцы сборных России — Максим Оселёдко, Анастасия Долгова, Светлана Черниговская, Роман Аношкин и Владислав Литовка – уже направили письма министру спорта РФ с просьбой пересмотреть решение федерации. По словам Оселёдко, каждый турнир особенно ценен для спортсменов, и не хотелось бы лишаться возможности участвовать в предстоящем соревновании.

Тренер олимпийских чемпионов Александр Самохотский заявляет, что у ВФГБК нет правовых полномочий наказывать спортсменов за участие в одних турнирах или неучастие в других.

"Очевидно, что идти вразрез с линией партии многие не решатся, опасаясь за свою карьеру: сегодня без призовых оставят, завтра без ставки ЦСП, послезавтра на старт не допустят. Имеет место психологическое и политическое давление на атлетов", — пояснил Самохотский.

С решением федерации о возможном недопуске российских гребцов до Чемпионата мира не согласны и организаторы AAACUP. По их словам, турнир, который основан братьями Александром и Андреем Агеевыми, соответствует всем российским и международным требованиям к проведению подобных соревнований. В AAACUP хотят, чтобы участники турнира прочувствовали атмосферу Олимпийских игр. В частности, выступали под гимн и флаг своей страны, и выходили на пьедестал не в нейтральном статусе.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ пройдёт в Самарканде с 23 по 25 августа. Спортсмены из РФ будут участвовать в турнире в нейтральном статусе.