Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 августа, 10:20

В России призвали лишать прав за отсутствие триколора на номерах

В России предлагают ввести наказание за отсутствие изображения триколора на государственном регистрационном знаке автомобиля. С такой инициативой выступил депутат парламента Санкт-Петербурга Павел Крупник, сообщает RT со ссылкой на обращение, которое парламентарий направил начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения генерал-лейтенанту полиции Михаилу Черникову.

Депутат считает странной установившуюся в России в последние годы моду на установку госномеров без изображения российского флага. По его словам, получить такой знак в официальном регистрационном отделе нельзя: их выдают только у частных производителей.

По мнению парламентария, установка таких номеров выглядит как неуважение к обществу и официальной символике, поэтому он призвал рассмотреть возможность установить наказание за отсутствие триколора на ГРЗ.

Россияне массово ринулись скупать новые автомобили
Россияне массово ринулись скупать новые автомобили

А ранее Life.ru рассказывал, что в России впервые стали наказывать водителей за "громкие" авто и мотоциклы. Санкт-Петербург стал первым регионом, в котором водителей стали привлекать к административной ответственности за превышение уровня шума двигателей.

Обложка ©

АГН "Москва" / Андрей Никеричев

Дмитрий Коренев
  • Новости
  • Общество
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров