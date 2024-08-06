В России призвали лишать прав за отсутствие триколора на номерах

В России предлагают ввести наказание за отсутствие изображения триколора на государственном регистрационном знаке автомобиля. С такой инициативой выступил депутат парламента Санкт-Петербурга Павел Крупник, сообщает RT со ссылкой на обращение, которое парламентарий направил начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения генерал-лейтенанту полиции Михаилу Черникову.

Депутат считает странной установившуюся в России в последние годы моду на установку госномеров без изображения российского флага. По его словам, получить такой знак в официальном регистрационном отделе нельзя: их выдают только у частных производителей.

По мнению парламентария, установка таких номеров выглядит как неуважение к обществу и официальной символике, поэтому он призвал рассмотреть возможность установить наказание за отсутствие триколора на ГРЗ.