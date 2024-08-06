В Подмосковье могут закрыть возможность дробить сельскохозяйственные участки под дачи
РБК: Минсельхоз Подмосковья придумал реформу правил перевода земли под застройку
Новостройки в Новой Москве. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksbbb
Минсельхоз Московской области предложил реформу правил перевода сельскохозяйственных земель под застройку. Речь идёт, в частности, о повышении платежа за смену вида разрешённого использования участков под возведение объектов индивидуального жилищного строительства и дач.
Как пишет РБК со ссылкой на источники, также предлагается установить минимальный размер участков земель под сельское хозяйство. Считается, что это исключит возможность их дробления для дальнейшей перепродажи под дачи, и в принципе изменения должны снизить саму привлекательность подобных спекуляций, считают в ведомстве.
Основной причиной для реформы издание называет планы властей региона сделать использование сельскохозяйственных угодий более эффективным. Опрошенные эксперты считают, что в случае принятия это принесёт больше доходов в бюджет, но и больше издержек застройщикам.
Ранее в России вступил в силу новый национальный стандарт "зелёного" индивидуального жилищного строительства (ИЖС), связанный с экологией. По мнению эксперта, это сделает строительство частных домов дороже на пять-десять процентов.