В Подмосковье могут закрыть возможность дробить сельскохозяйственные участки под дачи

Минсельхоз Московской области предложил реформу правил перевода сельскохозяйственных земель под застройку. Речь идёт, в частности, о повышении платежа за смену вида разрешённого использования участков под возведение объектов индивидуального жилищного строительства и дач.

Как пишет РБК со ссылкой на источники, также предлагается установить минимальный размер участков земель под сельское хозяйство. Считается, что это исключит возможность их дробления для дальнейшей перепродажи под дачи, и в принципе изменения должны снизить саму привлекательность подобных спекуляций, считают в ведомстве.

Основной причиной для реформы издание называет планы властей региона сделать использование сельскохозяйственных угодий более эффективным. Опрошенные эксперты считают, что в случае принятия это принесёт больше доходов в бюджет, но и больше издержек застройщикам.