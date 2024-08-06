Мишустин заявил, что экономика России продолжает развиваться быстрее прогнозов

Экономика России развивается быстрее, чем ожидалось ранее. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Наша экономика продолжает развиваться быстрее прогнозов, которые были сделаны. Рост идёт достаточно серьёзный. В частности, промышленность показала более 5% роста за первое полугодие [2024 года]", — указал Мишустин на встрече с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым.

Председатель правительства отметил, что ускоренные темпы развития наблюдаются в обрабатывающей промышленности и в оптовой торговле. Во многих отраслях реализуются новые проекты, появляются товары и услуги, нужные предпринимателям и простым гражданам. А это, по словам Мишустина, ведёт к повышению доходов бюджета.