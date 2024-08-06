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6 августа, 09:05

Мишустин заявил, что экономика России продолжает развиваться быстрее прогнозов

Экономика России развивается быстрее, чем ожидалось ранее. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Наша экономика продолжает развиваться быстрее прогнозов, которые были сделаны. Рост идёт достаточно серьёзный. В частности, промышленность показала более 5% роста за первое полугодие [2024 года]", — указал Мишустин на встрече с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым.

Председатель правительства отметил, что ускоренные темпы развития наблюдаются в обрабатывающей промышленности и в оптовой торговле. Во многих отраслях реализуются новые проекты, появляются товары и услуги, нужные предпринимателям и простым гражданам. А это, по словам Мишустина, ведёт к повышению доходов бюджета.

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Ранее Life.ru писал, что Россия вошла в топ-3 крупнейших экономик с наименьшим государственным долгом на душу населения. Наибольшая задолженность оказалась у Соединённых Штатов — 104,5 тысячи долларов на одного жителя.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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