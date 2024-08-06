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6 августа, 09:38

Махал руками: Контуженный солдат ВСУ под присмотром дрона сам дошёл до позиций и сдался ВС РФ

Минобороны показало, как дрон сопроводил решившего сдаться солдата ВСУ

Российские войска группировки "Днепр" при запуске дрона обнаружили солдата ВСУ в укрытии. Он прятался там от беспилотников, туда сбросили снаряд и бойца слегка контузило. Махая руками, он обратился к оператору коптера и решил сдаться в плен. Видео капитуляции бойца публикует Минобороны РФ.

Солдат ВСУ сдаётся в плен дроне. Видео © Минобороны РФ

Дрон, снаряжённый снарядом ВОГ-25, сопроводил военнослужащего в нужном направлении, не давая тому шанса на побег. В итоге солдат дошёл до позиций Крымских десантников, там его приняли бойцы ВС РФ.

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Ранее Life.ru рассказывал, что почти 60 украинских солдат за неделю приняли решение сложить оружие, сдавшись в плен военнослужащим российских ВС. Из них 33 человека в зоне ответственности группировки "Центр".

Обложка ©

Минобороны РФ

Николай Рюмин
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