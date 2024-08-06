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6 августа, 09:29

Мишустин определил вице-премьеров – кураторов национальных целей развития

Михаил Мишустин. Обложка © Kremlin.ru

Михаил Мишустин. Обложка © Kremlin.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин определил вице-премьеров, которые будут курировать национальные цели развития. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства.

Так, Денис Мантуров будет курировать работы по достижению целей технологического лидерства, Дмитрий Патрушев — в сфере экологического благополучия, Александр Новак — по устойчивому и динамическому развитию экономики, Татьяна Голикова — в области разработки технологий, обеспечивающих сбережение здоровья граждан.

Дмитрий Чернышенко займётся целями, направленными на реализацию потенциала каждого человека, Виталий Савельев — созданием беспилотных авиасистем, Дмитрий Григоренко будет курировать работу по цифровой трансформации и развитию искусственного интеллекта. В введении Марата Хуснуллина останется создание комфортной и безопасной среды и сокращение количества непригодного для жизни жилья.

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Напомним, 7 мая президент Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". Именно этот документ определяет вышеназванные задачи.

Матвей Константинов
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