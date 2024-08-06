Мишустин определил вице-премьеров – кураторов национальных целей развития

Премьер-министр России Михаил Мишустин определил вице-премьеров, которые будут курировать национальные цели развития. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства.

Так, Денис Мантуров будет курировать работы по достижению целей технологического лидерства, Дмитрий Патрушев — в сфере экологического благополучия, Александр Новак — по устойчивому и динамическому развитию экономики, Татьяна Голикова — в области разработки технологий, обеспечивающих сбережение здоровья граждан.

Дмитрий Чернышенко займётся целями, направленными на реализацию потенциала каждого человека, Виталий Савельев — созданием беспилотных авиасистем, Дмитрий Григоренко будет курировать работу по цифровой трансформации и развитию искусственного интеллекта. В введении Марата Хуснуллина останется создание комфортной и безопасной среды и сокращение количества непригодного для жизни жилья.