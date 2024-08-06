Врач посоветовал при диарее диету БРАТ

Пищевые отравления часто сопровождаются диареей, болью в животе и тошнотой, и часто многие пытаются заниматься самолечением с помощью антибиотиков и препаратов, останавливающих работу кишечника. Почему этого делать ни в коем случае нельзя, рассказал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов.

"Если мы принимаем препарат от диареи во время пищевого отравления — кишечной инфекции, вирусной или бактериальной, — то мы останавливаем всех "гадов" в кишечнике в одном месте. И они это место разрушают сильнее. Нельзя останавливать диарею", — пояснил специалист радио Sputnik.

При диарее организм теряет большое количество жидкости. Чтобы предотвратить обезвоживание организма, необходимо использовать солевые растворы, которые продаются в аптеке. Подойдёт и любая минералка, желательно без газа.

Вялов также посоветовал при диарее придерживаться особой диеты — БРАТ, по первым буквам названий продуктов, которые рекомендуется есть: бананы, рис, апельсиновый сок и тосты. Эти продукты вообще не нагружают кишечник, отмечает гастроэнтеролог, и, если придерживаться этой диеты 1–3 дня, самочувствие обязательно улучшится.

Вялов добавил, что при отравлении нельзя сразу начинать принимать антибиотики, не зная причину недомогания. Если воспаление было вызвано бактериями, антибиотики действительно могут помочь. Однако, если отравление было вызвано вирусами или токсинами, вам станет только хуже, поскольку антибиотики навредят и без того слабой микрофлоре.