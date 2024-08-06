ВСУ потеряли до 520 военнослужащих в зоне работы группировки "Юг" ВС РФ

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 520 военнослужащих в зоне ответственности "Южной" группировки ВС РФ в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Наши бойцы улучшили тактическое положение и нанесли поражение 23-й, 24-й, 54-й, 72-й механизированным, 5-й, 10-й и 80-й штурмовым бригадам армии противника в районах Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Иванполья, Григоровки, Часов Яра, Предтечино, Острого и Константиновки.

"ВСУ потеряли <...> три автомобиля, 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Paladin" производства США и "Caesar" производства Франции, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б" и два 152-миллиметровых орудия Д-20", — добавили в военном ведомстве.