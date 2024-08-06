Российские средства ПВО собрали солидный суточный "урожай"

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили шесть реактивных снарядов HIMARS американского производства и 51 украинский беспилотник. Об этом сообщили на брифинге в Минобороны России 6 августа.

Всего же, по данным военного ведомства, с начала проведения специальной военной операции были уничтожены 635 украинских самолётов, 278 вертолётов и 29 235 беспилотных летательных аппаратов. С февраля 2022 года противник также лишился более пятисот зенитных ракетных комплексов, свыше 16 тысяч танков и других боевых бронированных машин, почти полторы тысячи боевых машин реактивных систем залпового огня и многое другое.