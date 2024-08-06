Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 августа, 10:53

Путин провёл встречу с губернатором Мурманской области Чибисом

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин провёл встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Её фрагмент — на видео. В начале беседы глава региона поблагодарил президента России за поручения, данные во время визита в июле 2023 года. Чиновник доложил об их реализации, в том числе по вопросам мастер-планов опорных городов и ренновации закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО).

Фрагмент встречи Владимира Путина и Андрея Чибиса. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"[Хочу] заручиться вашей поддержкой, потому что для нас это знаковая задача. С учётом ваших поручений, в число опорных городов вошли три агломерации — Мурманская <...>, Кировско-Апатитская и Мончегорская. В этих городах живут более 70% нашего населения. По сути, мы покрыли большинство людей", — пояснил губернатор.

Чибис отметил, что при составлении мастер-планов власти основывались на желаниях населения. Были проведены социологические исследования и стратегические сессии, чтобы определить самое главное.

"Теперь это не дотационный регион": Политолог оценила итоги встречи Путина с главой Мордовии
"Теперь это не дотационный регион": Политолог оценила итоги встречи Путина с главой Мордовии

Ранее Владимир Путин встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Президент, в частности, назвал объёмпроделанной работы огромным и поблагодарил сенаторов и депутатов за продуктивный и ответственный труд.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Путин
  • Андрей Чибис
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров