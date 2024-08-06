Путин провёл встречу с губернатором Мурманской области Чибисом

Владимир Путин провёл встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Её фрагмент — на видео. В начале беседы глава региона поблагодарил президента России за поручения, данные во время визита в июле 2023 года. Чиновник доложил об их реализации, в том числе по вопросам мастер-планов опорных городов и ренновации закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО).

Фрагмент встречи Владимира Путина и Андрея Чибиса. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"[Хочу] заручиться вашей поддержкой, потому что для нас это знаковая задача. С учётом ваших поручений, в число опорных городов вошли три агломерации — Мурманская <...>, Кировско-Апатитская и Мончегорская. В этих городах живут более 70% нашего населения. По сути, мы покрыли большинство людей", — пояснил губернатор.

Чибис отметил, что при составлении мастер-планов власти основывались на желаниях населения. Были проведены социологические исследования и стратегические сессии, чтобы определить самое главное.