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6 августа, 11:29

Шойгу заявил, что Запад добивается приостановки боевых действий на Украине

Сергей Шойгу. Обложка © Kremlin.ru

Сергей Шойгу. Обложка © Kremlin.ru

Запад и Киев "любой ценой" добиваются приостановки боевых действий на Украине, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. По его словам, недруги России рассчитывают дать ВСУ время перегруппироваться.

"Но доверять их словам мы не намерены, будем полагаться только на конкретные действия", — сказал чиновник.

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Ранее Сергей Шойгу заявил, что за первые два месяца лета ВСУ потеряли более 115 тысяч человек. По словам секретаря Совбеза РФ, этого бы не произошло, если бы Киев прислушался к мирным инициативам президента России Владимира Путина.

Матвей Константинов
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