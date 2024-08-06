Шойгу заявил, что Запад добивается приостановки боевых действий на Украине

Запад и Киев "любой ценой" добиваются приостановки боевых действий на Украине, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. По его словам, недруги России рассчитывают дать ВСУ время перегруппироваться.

"Но доверять их словам мы не намерены, будем полагаться только на конкретные действия", — сказал чиновник.