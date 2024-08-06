Потери украинских войск за неполные два месяца превысили 115 тысяч бойцов. Этого бы не произошло, если бы киевский режим прислушался к предложениям, которые в июне озвучил президент России Владимир Путин. Такое заявление в беседе с прессой сделал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

"За эти два месяца территория, которую освободили наши войска, прибавила 420 квадратных километров и украинские войска потеряли, по данным министерства обороны, более 115 тысяч [военнослужащих] своих войск. И это большая цифра — 115 тысяч. По 60 тысяч в месяц почти", — сказал он.

Секретарь СБ РФ добавил, что позиция России ясна и понятна — войска движутся вперёд.

Шойгу также поделился статистикой по потерям в бронетехнике противника с 14 июня. По его информации, ВСУ лишись свыше 3 тысяч единиц бронированной техники и потеряли такое же число автомобилей.