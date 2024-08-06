"Реакции нет": Киев затих после условий мира от Путина, заявил Шойгу

Украина никак не отреагировала на условия урегулирования конфликта, выдвинутые президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"С той поры прошло почти два месяца, какой-то реакции нет", — сказал Шойгу.