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6 августа, 10:23

"Реакции нет": Киев затих после условий мира от Путина, заявил Шойгу

Шойгу: Украина не отреагировала на условия Путина по урегулированию конфликта

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Украина никак не отреагировала на условия урегулирования конфликта, выдвинутые президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"С той поры прошло почти два месяца, какой-то реакции нет", — сказал Шойгу.

По словам Шойгу, рассуждать об урегулировании в ключе "формулы Зеленского", Женевской конференции или подобных форматов. Секретарь Совбеза отметил, что диалог без "главного переговорщика" выглядит "не очень понятно".

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Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Зеленский намерен уже в этом году подготовить базу для мирного завершения конфликта. Подобные слова в последнее время всё чаще звучат со стороны Украины. Сначала глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба внезапно сообщил о готовности Киева беседовать с Москвой, а затем схожее заявление сделал и советник офиса Зеленского Михаил Подоляк. Курс на скорейшее урегулирование конфликта взял даже глава офиса Андрей Ермак.

Николай Рюмин
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