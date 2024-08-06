"Реакции нет": Киев затих после условий мира от Путина, заявил Шойгу
Шойгу: Украина не отреагировала на условия Путина по урегулированию конфликта
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Украина никак не отреагировала на условия урегулирования конфликта, выдвинутые президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"С той поры прошло почти два месяца, какой-то реакции нет", — сказал Шойгу.
По словам Шойгу, рассуждать об урегулировании в ключе "формулы Зеленского", Женевской конференции или подобных форматов. Секретарь Совбеза отметил, что диалог без "главного переговорщика" выглядит "не очень понятно".
Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Зеленский намерен уже в этом году подготовить базу для мирного завершения конфликта. Подобные слова в последнее время всё чаще звучат со стороны Украины. Сначала глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба внезапно сообщил о готовности Киева беседовать с Москвой, а затем схожее заявление сделал и советник офиса Зеленского Михаил Подоляк. Курс на скорейшее урегулирование конфликта взял даже глава офиса Андрей Ермак.