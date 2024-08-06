РФС отказал Федотову в выплате 200 миллионов рублей неустойки от ЦСКА

Во вторник, 6 августа, прошло заседание палаты по разрешению споров Российского футбольного союза по иску бывшего главного тренера московского футбольного ЦСКА Владимира Федотова к армейцам. Об этом сообщили в телеграм-канале РФС.

Палата обязала ЦСКА предоставить Федотову документы, связанные с его работой в клубе, в соответствии с Трудовым кодексом России, но в то же время остальные его требования удовлетворены не были.

"РФС отказал Владимиру Федотову в выплате неустойки в 200 миллионов рублей. Точку в данном споре поставит суд в Лозанне (Спортивный арбитражный суд, CAS. — Прим. Life.ru)", — заявил адвокат Михаил Прокопец в разговоре с "Матч ТВ".