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6 августа, 11:52

В Туапсе рынок загорелся на площади 950 квадратов

Муниципальный рынок загорелся в Туапсе Краснодарского края на площади 950 квадратных метров. Как сообщает пресс-служба МЧС России, на территории торгового объекта уже вовсю работают оперативные службы.

Пожар на рынке в Туапсе. Видео © Telegram / Мой Туапсе

"Огонь охватил 950 квадратных метров помещения. Из горящего павильона самостоятельно эвакуировались 15 человек", — говорится в сообщении ведомства.

В ликвидации возгорания задействовано 50 сотрудников МЧС и 17 единиц техники. Согласно уточнённым данным, пожар уже удалось локализовать. Остальные подробности и обстоятельства случившегося пока уточняются.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Подмосковье удар молнии как спичку поджёг частный дом. Хозяйка жилья не пострадала, так как в момент разряда находилась на улице. Страшный пожар попал на видео.

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Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Мой Туапсе

Наталья Демьянова
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