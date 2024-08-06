В Туапсе рынок загорелся на площади 950 квадратов

Муниципальный рынок загорелся в Туапсе Краснодарского края на площади 950 квадратных метров. Как сообщает пресс-служба МЧС России, на территории торгового объекта уже вовсю работают оперативные службы.

Пожар на рынке в Туапсе. Видео © Telegram / Мой Туапсе

"Огонь охватил 950 квадратных метров помещения. Из горящего павильона самостоятельно эвакуировались 15 человек", — говорится в сообщении ведомства.

В ликвидации возгорания задействовано 50 сотрудников МЧС и 17 единиц техники. Согласно уточнённым данным, пожар уже удалось локализовать. Остальные подробности и обстоятельства случившегося пока уточняются.