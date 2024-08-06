Арестованный экс-глава Вещевого управления отвечал за парадную форму для армии
Арестованный по делу о получении взятки экс-начальник вещевого управления Минобороны России Владимир Демчик в 2015–2017 годах отвечал за поставку новой парадной формы и новой обуви в российскую армию. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"Согласно материалам возбуждённого уголовного дела, первые контракты на поставку различного вещевого имущества для нужд армии были заключены как раз в 2017 году", — заявил источник.
Напомним, 6 августа стало известно об аресте бывшего начальника Вещевого управления Минобороны Владимира Демчика, его подозревают в получении взятки. По данным СК, полковник запаса Демчик на этой должности получил от гендиректора одной из компаний 4 млн рублей — ради помощи в заключении госконтрактов. Бывшему чиновнику МО РФ может грозить до 15 лет тюрьмы.
Life.ru