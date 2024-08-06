Арестованный экс-глава Вещевого управления отвечал за парадную форму для армии

Арестованный по делу о получении взятки экс-начальник вещевого управления Минобороны России Владимир Демчик в 2015–2017 годах отвечал за поставку новой парадной формы и новой обуви в российскую армию. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Согласно материалам возбуждённого уголовного дела, первые контракты на поставку различного вещевого имущества для нужд армии были заключены как раз в 2017 году", — заявил источник.