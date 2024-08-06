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6 августа, 12:03

Арестованный экс-глава Вещевого управления отвечал за парадную форму для армии

Арестованный по делу о получении взятки экс-начальник вещевого управления Минобороны России Владимир Демчик в 2015–2017 годах отвечал за поставку новой парадной формы и новой обуви в российскую армию. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Согласно материалам возбуждённого уголовного дела, первые контракты на поставку различного вещевого имущества для нужд армии были заключены как раз в 2017 году", — заявил источник.

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Напомним, 6 августа стало известно об аресте бывшего начальника Вещевого управления Минобороны Владимира Демчика, его подозревают в получении взятки. По данным СК, полковник запаса Демчик на этой должности получил от гендиректора одной из компаний 4 млн рублей — ради помощи в заключении госконтрактов. Бывшему чиновнику МО РФ может грозить до 15 лет тюрьмы.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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