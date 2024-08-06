Совет ЕС одобрил выделение Киеву 4,2 миллиарда евро помощи

Совет Евросоюза выделение киевскому режиму около 4,2 миллиарда евро из фонда поддержки Украины. Ранее проект уже согласовали европейские послы, сообщило председательство Венгрии.

"Завершив письменную процедуру, совет сегодня принял решение провести первый платёж в размере около 4,2 миллиарда евро в рамках фонда поддержки Украины", — говорится в сообщении ведомства в соцсетях.