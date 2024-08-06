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Регион
6 августа, 13:39

В США назвали единственный оставшийся шаг НАТО по Украине

Политолог Слебода: НАТО остаётся лишь прямое вмешательство в конфликт на Украине

Североатлантическому альянсу, чтобы попытаться изменить плачевное положение ВСУ на фронте, остаётся лишь прямое вмешательство в конфликт на Украине. Таким мнением поделился американский политолог Марек Слебода.

"Единственное, что остаётся, — прямое вмешательство НАТО, но за последний месяц я не видел никаких существенных подвижек в этом направлении", — сказал он в интервью ютуб-каналу Dialogue Works.

По словам эксперта, у российских войск есть явное преимущество над ВСУ, также у Москвы имеется политическая воля, которая поможет завершить этот конфликт в её пользу.

Слебода обратил внимание на то, что разговоры на Западе о возможном вводе военного контингента на территорию Незалежной прекратились из-за нарастающего "политического хаоса" в странах-союзницах Киева. В пример политолог привёл Германию, где изначально немецкие политики яростно поддерживали режим Владимира Зеленского, а теперь сами "висят на волоске".

А ранее в офисе Зеленского признали усталость бойцов ВСУ. Как подчеркнул советник Михаил Подоляк, украинские военнослужащие находятся в некачественных условиях, с дефицитом оружия, ресурсов и прочего.

Одна из стран НАТО исключила отправку своих военных на Украину
Одна из стран НАТО исключила отправку своих военных на Украину
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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Демьянова
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