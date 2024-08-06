Североатлантическому альянсу, чтобы попытаться изменить плачевное положение ВСУ на фронте, остаётся лишь прямое вмешательство в конфликт на Украине. Таким мнением поделился американский политолог Марек Слебода.

"Единственное, что остаётся, — прямое вмешательство НАТО, но за последний месяц я не видел никаких существенных подвижек в этом направлении", — сказал он в интервью ютуб-каналу Dialogue Works.

По словам эксперта, у российских войск есть явное преимущество над ВСУ, также у Москвы имеется политическая воля, которая поможет завершить этот конфликт в её пользу.

Слебода обратил внимание на то, что разговоры на Западе о возможном вводе военного контингента на территорию Незалежной прекратились из-за нарастающего "политического хаоса" в странах-союзницах Киева. В пример политолог привёл Германию, где изначально немецкие политики яростно поддерживали режим Владимира Зеленского, а теперь сами "висят на волоске".