Федеральная таможенная служба перекрыла движение через Ларс в Осетии

Федеральная таможенная служба (ФТС) России предупредила о полном перекрытии движения на участке Владикавказ — Ларс в Северной Осетии, сообщили в пресс-службе ведомства. Решение принято по рекомендации грузинской стороны.

"С 01:00 6 августа 2024 года и до особого распоряжения движение грузовых и легковых транспортных средств на участке от г. Владикавказ до н.п. Ларс временно приостановлено", — сообщили в ФТС.

Причиной запрета на проезд был ремонт на КПП Казбеги. Однако, по состоянию на 16:30 мск, движение вновь разрешено. Будут ли изменения, неизвестно.