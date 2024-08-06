Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 августа, 13:36

Федеральная таможенная служба перекрыла движение через Ларс в Осетии

КПП "Верхний Ларс" на границе Грузии и России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kharkhan Oleg

КПП "Верхний Ларс" на границе Грузии и России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kharkhan Oleg

Федеральная таможенная служба (ФТС) России предупредила о полном перекрытии движения на участке Владикавказ — Ларс в Северной Осетии, сообщили в пресс-службе ведомства. Решение принято по рекомендации грузинской стороны.

"С 01:00 6 августа 2024 года и до особого распоряжения движение грузовых и легковых транспортных средств на участке от г. Владикавказ до н.п. Ларс временно приостановлено", — сообщили в ФТС.

Причиной запрета на проезд был ремонт на КПП Казбеги. Однако, по состоянию на 16:30 мск, движение вновь разрешено. Будут ли изменения, неизвестно.

На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта
На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта

Напомним, что последний раз движение на данном участке дороги перекрывали в феврале 2024 года. В МЧС объяснили, что решение продиктовано плохими погодными условиями на территории Грузии, которые не позволяют гарантировать безопасный проезд грузовых автомобилей.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Грузия
  • ФТС России
  • Общество
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров