Федеральная таможенная служба перекрыла движение через Ларс в Осетии
КПП "Верхний Ларс" на границе Грузии и России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kharkhan Oleg
Федеральная таможенная служба (ФТС) России предупредила о полном перекрытии движения на участке Владикавказ — Ларс в Северной Осетии, сообщили в пресс-службе ведомства. Решение принято по рекомендации грузинской стороны.
"С 01:00 6 августа 2024 года и до особого распоряжения движение грузовых и легковых транспортных средств на участке от г. Владикавказ до н.п. Ларс временно приостановлено", — сообщили в ФТС.
Причиной запрета на проезд был ремонт на КПП Казбеги. Однако, по состоянию на 16:30 мск, движение вновь разрешено. Будут ли изменения, неизвестно.
Напомним, что последний раз движение на данном участке дороги перекрывали в феврале 2024 года. В МЧС объяснили, что решение продиктовано плохими погодными условиями на территории Грузии, которые не позволяют гарантировать безопасный проезд грузовых автомобилей.