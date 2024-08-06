Сборная РФ с триколором взяла второе место в ЧМ по вьетнамским боевым искусствам

Сборная России взяла второе место в общекомандном зачете чемпионата мира по вьетнамским боевым искусствам в Хошимине. Бои проходили с 1 по 6 августа, наши соотечественники заработали 12 медалей — четыре золотые, три серебряные и пять бронзовых. Чемпионами стали Андрей Гросул, Артём Кожокин, Дмитрий Зверев и Анастасия Котова. Первое и третье места заняли команды Вьетнама и Франции.

Сборная России на ЧМ по вьетнамским боевым искусствам в Хошимине. Фото © Предоставлено Life.ru

К слову, россияне выступали со своим флагом и гимном, не упустив возможности проявить патриотизм на фоне "нейтральных" Олимпиады и других турниров. Руководитель делегации, почётный вице-президент Федерации восточного боевого единоборства РФ Юрий Органов рассказал ТАСС, что они сами выходили с триколором, обматывались им и особенно просили его, когда побеждали. К сожалению, не обошлось и без поражений, однако и им предшествовала яростная битва до конца.

Сборная России на ЧМ по вьетнамским боевым искусствам в Хошимине. Фото © Предоставлено Life.ru

"Те, кто проигрывали, плакали от огорчения. Были случаи, один парень у нас выступал, [и] вьетнамец, который проигрывал, специально бил ему по ноге по одному и тому же месту, чтобы наш не сумел выступить в финале. Но он всё равно принял участие", — поделился Органов.

Сборная России на ЧМ по вьетнамским боевым искусствам в Хошимине. Фото © Предоставлено Life.ru

Собеседник агенства отметил, что в целом атмосфера на турнире была очень дружественной и позитивной. Наши атлеты выступали вместе с представителями Франции, США, Германии, Италии, Кот-д'Ивуара, Белоруссии и других стран, причём никакой "злости" не было.