20 млн за час: Сбивший "хозяйством" планку на ОИ прыгун получил предложение от порносайта
Прыгуну Аммирати, гениталиями сбившему планку, предложили стать вебкам-моделью
Антони Аммирати. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anthony_ammirati
Французскому прыгуну с шестом Антони Аммирати, который гениталиями сбил планку на Олимпийских играх в Париже, предложили стать вебкам-моделью. Вице-президент одного из порносайтов Дэрин Паркер заявил, что готов заплатить спортсмену 200 тысяч фунтов (порядка 21,7 миллиона рублей), чтобы тот продемонстрировал то, чем сбил перекладину.
Антони Аммирати во время прыжка с шестом на Играх в Париже. Видео © olympics.com
"Если бы всё зависело от меня, я бы наградил тебя за твой талант ниже пояса. Я бы с удовольствием предложил тебе до 200 тысяч фунтов в обмен на 60-минутное шоу по веб-камере, в котором ты продемонстрируешь свои прелести, но без планки, конечно", — приводит TMZ Sports слова Паркера.
К слову, сам спортсмен ранее прокомментировал произошедший с ним на Играх инцидент. По словам Аммирати, он рад, что смог заставить людей улыбаться и смеяться. Он также признал, что в момент прыжка допустил несколько технических ошибок.
Напомним, Аммирати не смог преодолеть планку на высоте 5 метров и 70 сантиметров из-за того, что зацепил её гениталиями во время прыжка. В результате француз занял только 15-е место с результатом 5,60 метра и не попал в число 12 финалистов.