20 млн за час: Сбивший "хозяйством" планку на ОИ прыгун получил предложение от порносайта

Французскому прыгуну с шестом Антони Аммирати, который гениталиями сбил планку на Олимпийских играх в Париже, предложили стать вебкам-моделью. Вице-президент одного из порносайтов Дэрин Паркер заявил, что готов заплатить спортсмену 200 тысяч фунтов (порядка 21,7 миллиона рублей), чтобы тот продемонстрировал то, чем сбил перекладину.

Антони Аммирати во время прыжка с шестом на Играх в Париже. Видео © olympics.com

"Если бы всё зависело от меня, я бы наградил тебя за твой талант ниже пояса. Я бы с удовольствием предложил тебе до 200 тысяч фунтов в обмен на 60-минутное шоу по веб-камере, в котором ты продемонстрируешь свои прелести, но без планки, конечно", — приводит TMZ Sports слова Паркера.

К слову, сам спортсмен ранее прокомментировал произошедший с ним на Играх инцидент. По словам Аммирати, он рад, что смог заставить людей улыбаться и смеяться. Он также признал, что в момент прыжка допустил несколько технических ошибок.