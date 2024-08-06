СК РФ: Главврач онкоцентра в Челябинске задержан за хищение 2,6 млн рублей

Главный врач одной из больниц в Челябинске задержан по подозрению в хищении средств из бюджета на 2,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

В Челябинске задержали главного врача одной из больниц по подозрению в хищении денег. Видео © УФСБ России по Челябинской области

По данным источника РИА "Новости" в полиции, речь идёт о главном враче Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины.

"Возбуждено уголовное дело в отношении главного врача, начальника и рабочего административно-хозяйственной части одного из медицинских учреждений города Челябинска, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", — указано в сообщении.

По версии следствия, с 2021-го по 2024 год главный врач, начальник и рабочий административно-хозяйственной части, сговорившись, присвоили себе бюджетные средства в размере 2,6 миллиона рублей. Уточняется, что деньги поступили в медицинский центр в качестве зарплаты. Злоумышленники фиктивно трудоустраивали на должности рабочих по обслуживанию и ремонту зданий больницы.

В СК дополнили, что в настоящее время решается вопрос о предъявлении фигурантам обвинения и избрании меры пресечения.