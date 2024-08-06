Стало известно, как Россия умерила амбиции НАТО по оказанию помощи Киеву

Журналисты издания напомнили, что изначально чешский президент Петр Павел пообещал передать ВСУ 800 тысяч снарядов. Однако теперь планы сократились до 500 тысяч. Причина — рост спроса на снаряды и их заметное подорожание. При этом средства на закупку боеприпасов внесли далеко не все страны НАТО, пообещавшие участвовать в инициативе Праги. Как, подчёркивается в материале, Россия стала перекупать у третьих стран снаряды советских калибров, которые как раз собирались закупать чехи для украинцев.