Олимпиада в Париже
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 августа, 14:37

Стало известно, как Россия умерила амбиции НАТО по оказанию помощи Киеву

NZZ: Россия перехитрила НАТО в "чешской инициативе" со снарядами для Киева

Чехия не сможет передать Киеву обещанные 800 тысяч артиллерийских снарядов. Как сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ), мешают — жадность союзников Праги по НАТО и хитрые действия Москвы, сработавшей на опережение.

"Праге придётся умерить свои амбиции по оказанию помощи боеприпасами. Это оказалась значительно дороже, чем ожидалось", — говорится в публикации.

Журналисты издания напомнили, что изначально чешский президент Петр Павел пообещал передать ВСУ 800 тысяч снарядов. Однако теперь планы сократились до 500 тысяч. Причина — рост спроса на снаряды и их заметное подорожание. При этом средства на закупку боеприпасов внесли далеко не все страны НАТО, пообещавшие участвовать в инициативе Праги. Как, подчёркивается в материале, Россия стала перекупать у третьих стран снаряды советских калибров, которые как раз собирались закупать чехи для украинцев.

Напомним, в июне на Украину поступила первая партия артиллерийских снарядов в рамках "чешской инициативы". Так назвали идею о закупке боеприпасов для ствольных орудий в третьих странах для последующей передачи ВСУ. Для реализации этого плана европейские столицы решили собрать полтора миллиарда долларов.

"Чешская инициатива" по вооружению Украины увязла на Балканах
"Чешская инициатива" по вооружению Украины увязла на Балканах
Обложка ©

Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • чехия
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров