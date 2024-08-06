Стало известно, как Россия умерила амбиции НАТО по оказанию помощи Киеву
NZZ: Россия перехитрила НАТО в "чешской инициативе" со снарядами для Киева
Чехия не сможет передать Киеву обещанные 800 тысяч артиллерийских снарядов. Как сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ), мешают — жадность союзников Праги по НАТО и хитрые действия Москвы, сработавшей на опережение.
"Праге придётся умерить свои амбиции по оказанию помощи боеприпасами. Это оказалась значительно дороже, чем ожидалось", — говорится в публикации.
Журналисты издания напомнили, что изначально чешский президент Петр Павел пообещал передать ВСУ 800 тысяч снарядов. Однако теперь планы сократились до 500 тысяч. Причина — рост спроса на снаряды и их заметное подорожание. При этом средства на закупку боеприпасов внесли далеко не все страны НАТО, пообещавшие участвовать в инициативе Праги. Как, подчёркивается в материале, Россия стала перекупать у третьих стран снаряды советских калибров, которые как раз собирались закупать чехи для украинцев.
Напомним, в июне на Украину поступила первая партия артиллерийских снарядов в рамках "чешской инициативы". Так назвали идею о закупке боеприпасов для ствольных орудий в третьих странах для последующей передачи ВСУ. Для реализации этого плана европейские столицы решили собрать полтора миллиарда долларов.
Telegram / V_Zelenskiy_official