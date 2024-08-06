Премьер Румынии пропустит закрытие Олимпиады из-за подставы США на соревнованиях по гимнастике

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку принял решение пропустить закрытие Олимпийских игр в Париже из-за лишения гимнастки Аны-Марии Барбосы бронзовой медали в вольных упражнениях и инцидента с Сабриной Войней, ставшей пятой. По словам политика, с ними обошлись "непорядочно".

"Отозвать медаль, заработанную честным трудом, на основании обращения, которого не понимают ни тренеры, ни ведущие технические специалисты, совершенно недопустимо... Сабрина и Ана-Мария, рядом с вами целый народ, для которого ваш труд и слёзы дороже любой медали, какой бы драгоценный металл она ни была!", — отметил глава румынского правительства.

Чолаку пообещал, что власти республики будут относиться к спортсменкам, в том числе в плане наград, "как к олимпийским медалистам". К слову, Национальный олимпийский комитет и Румынская федерация гимнастики уже обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Барбоса заняла третье место, однако позднее представители США подали апелляцию на пересмотр оценок американки Джордан Чайлз. В итоге именно она получила бронзовую медаль, а румынка опустилась на четвёртое место. Сабрина же стала пятой из-за перестановок.