Ковид массово косит спортсменов на Олимпиаде в Париже
ВОЗ: Более 40 выступающих на Олимпиаде спортсменов заболели CoViD-19
Свыше 40 выступающих на парижской Олимпиаде атлетов заразились коронавирусом. При этом растёт и число инфицированных по всему миру, сообщила во время брифинга в Женеве спикер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Фон Керкхове.
"В последние месяцы, независимо от сезона, во многих странах наблюдались всплески заболеваемости CoViD-19, в том числе на Олимпийских играх, где по меньшей мере у 40 спортсменов были получены положительные результаты тестов", — заявила она.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что трое триатлонистов были вынуждены отказаться от участия в Олимпиаде после того, как подхватили кишечную инфекцию. Весьма вероятно, что это произошло после заплыва по загрязнённой до немыслимого состояния Сене, хотя мэрия французской столицы утверждает, будто река в порядке, а многократные случаи заболевания этой инфекцией имеют другую природу. Выбыли триатлонисты шведской сборной Адриен Бриффод и Симон Вестерман, а также бельгийка Клэр Мишель.
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