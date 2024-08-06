Ковид массово косит спортсменов на Олимпиаде в Париже

Свыше 40 выступающих на парижской Олимпиаде атлетов заразились коронавирусом. При этом растёт и число инфицированных по всему миру, сообщила во время брифинга в Женеве спикер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Фон Керкхове.

"В последние месяцы, независимо от сезона, во многих странах наблюдались всплески заболеваемости CoViD-19, в том числе на Олимпийских играх, где по меньшей мере у 40 спортсменов были получены положительные результаты тестов", — заявила она.