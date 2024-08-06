В Ладогу после реабилитации выпустили ещё одну группу спасённых нерпят
Спасённый нерпёнок. Обложка © Кадр из видео телеканал "Санкт-Петербург"
В Ладогу выпустили ещё одну группу спасённых нерпят. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", в родную стихию вернулись семь окрепших и подросших ластоногих. В течение нескольких месяцев их выхаживали сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы.
В Ладогу после реабилитации выпустили ещё одну группу спасённых нерпят. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
"Семь ладожских нерп вернулись домой. Этим выпускным центр спасения ластоногих закрыл сезон — больше подопечных не осталось", — говорится в сюжете телеканала.
Стоит отметить, что нынешний год стал рекордным по количеству спасённых и возвращённых в естественную среду обитания маленьких нерп. При этом не каждый выпуск проходил идеально. Иногда малыши, пробыв в воде какое-то время, возвращались обратно. Так случилось и в июле. Специалисты ещё раз проверили здоровье ластоногого. А ещё пригласили на выпуск людей, нашедших его весной. После этого расставание прошло удачно.
Ранее сообщалось, что в Ладогу вернули трёх краснокнижных кольчатых нерп. Обессиленных детёнышей ещё весной нашёл центр помощи редким видам млекопитающих из Репина.