Ди Каприо ужалила медуза во время отпуска с молодой возлюбленной на Сардинии
Кадр из фильма © "Волк с Уолл-стрит", реж. Мартин Скорсезе, сценаристы Теренс Уинтер, Джордан Белфорт / Kinopoisk
Беззаботный отпуск голливудского актёра Леонардо Ди Каприо и его молодой возлюбленной Виттории Черетти на Сардинии чуть не прервала медуза. Животное ужалило 49-летнего артиста, когда он плавал в Средиземном море, пишет TMZ.
К ужаленному и, вероятно, испугавшемуся обладателю премии "Оскар" тут же подоспели работники, находившиеся на яхте. Медик обработал полученный ожог, а Виттория в это время морально поддерживала Леонардо. К счастью, укус оказался не слишком серьёзным, и актёр уже вскоре смеялся над произошедшим.
Напомним, уже относительно долгое время Леонардо Ди Каприо состоит в отношениях с итальянской моделью Витторией Черрети. До этого актёр нередко вступал в отношения с девушками исключительно моложе 25 лет. Когда же избранницам исполнялось 26, следовало неминуемое расставание. Но с Черетти, которой 26 исполнилось 7 июня, он, похоже, пока разрывать отношения не планирует.