Ди Каприо ужалила медуза во время отпуска с молодой возлюбленной на Сардинии

Беззаботный отпуск голливудского актёра Леонардо Ди Каприо и его молодой возлюбленной Виттории Черетти на Сардинии чуть не прервала медуза. Животное ужалило 49-летнего артиста, когда он плавал в Средиземном море, пишет TMZ.

К ужаленному и, вероятно, испугавшемуся обладателю премии "Оскар" тут же подоспели работники, находившиеся на яхте. Медик обработал полученный ожог, а Виттория в это время морально поддерживала Леонардо. К счастью, укус оказался не слишком серьёзным, и актёр уже вскоре смеялся над произошедшим.