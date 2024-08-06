"Скоро нас станет больше": Гоша из "Универа" и баскетболистка Кейру ждут ребёнка

Актёр Алексей Гаврилов, которого многие зрители запомнили по роли Гоши в сериале "Универ", в третий раз станет отцом. Два месяца назад он женился на экс-баскетболистке Катерине Кейру. На днях спортсменка рассекретила беременность в соцсети, опубликовав фото с округлившимся животиком.

"Самое лучшее положение. Скоро нас станет больше. Мы будем реализовывать много проектов вместе с малышом. Видно, ребёночек родится очень деловым", — подписала снимок Катерина.

Катерина рассекретила беременность, опубликовав фото с округлившимся животиком. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / novoseltseva_katerina

Известно, что у 35-летней бывшей баскетболистки есть четырёхлетний сын Теодор. Мальчик родился в браке Кейру с футболистом Иваном Новосельцевым. В настоящее время бывшие супруги не поддерживают отношения. У Гаврилова также есть дочь и сын от предыдущих двух браков.