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6 августа, 16:23

"Скоро нас станет больше": Гоша из "Универа" и баскетболистка Кейру ждут ребёнка

Звезда "Универа" Гаврилов и баскетболистка Кейру скоро станут родителями

Алексей Гаврилов и Катерина Кейру. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / novoseltseva_katerina

Алексей Гаврилов и Катерина Кейру. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / novoseltseva_katerina

Актёр Алексей Гаврилов, которого многие зрители запомнили по роли Гоши в сериале "Универ", в третий раз станет отцом. Два месяца назад он женился на экс-баскетболистке Катерине Кейру. На днях спортсменка рассекретила беременность в соцсети, опубликовав фото с округлившимся животиком.

"Самое лучшее положение. Скоро нас станет больше. Мы будем реализовывать много проектов вместе с малышом. Видно, ребёночек родится очень деловым", — подписала снимок Катерина.

Катерина рассекретила беременность, опубликовав фото с округлившимся животиком. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / novoseltseva_katerina

Катерина рассекретила беременность, опубликовав фото с округлившимся животиком. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / novoseltseva_katerina

Известно, что у 35-летней бывшей баскетболистки есть четырёхлетний сын Теодор. Мальчик родился в браке Кейру с футболистом Иваном Новосельцевым. В настоящее время бывшие супруги не поддерживают отношения. У Гаврилова также есть дочь и сын от предыдущих двух браков.

Ранее сообщалось, что 37-летняя певица Кети Топурия в третий раз стала мамой. С бизнесменом Львом Деньговым у артистки это второй общий ребёнок. Пара уже воспитывает трёхлетнего сына Адама и девятилетнюю дочь Оливию от первого брака Топурии.

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Наталья Демьянова
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