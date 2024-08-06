Вашингтон предупредили об апокалиптичных последствиях гонки вооружений с Россией
RS: Вступление США в гонку вооружений с Россией повысит риск ядерной войны
Расширение арсенала ядерных вооружений США не снизит напряжённость в отношениях с РФ, а только приблизит угрозу начала ядерного конфликта. Об этом заявляет американское издание Responsible Statecraft.
"Вместо того, чтобы возвращаться к гонке ядерных вооружений времён холодной войны, Вашингтону следует изыскивать возможности для ослабления напряжённости в отношениях с главными соперниками", — утверждает автор материала.
По его словам, если Вашингтон продолжит увеличивать количество ядерных ракет у себя на вооружении, это приведёт к конфликту, которого человечество не знало с самых мрачных дней холодной войны, что, в свою очередь, грозит вылиться в эскалацию с применением ядерного оружия, предупреждает RS.
Напомним, что ранее помощник главы Пентагона объявил о намерении увеличить количество развёрнутых ядерных ракет, если Россия, КНР и КНДР не поменяют своей политики в этом вопросе. Чиновник добавил, что Вашингтон будет бороться с вызовами ядерной сфере, исходящими от их соперников.
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