Вашингтон предупредили об апокалиптичных последствиях гонки вооружений с Россией

Расширение арсенала ядерных вооружений США не снизит напряжённость в отношениях с РФ, а только приблизит угрозу начала ядерного конфликта. Об этом заявляет американское издание Responsible Statecraft.

"Вместо того, чтобы возвращаться к гонке ядерных вооружений времён холодной войны, Вашингтону следует изыскивать возможности для ослабления напряжённости в отношениях с главными соперниками", — утверждает автор материала.

По его словам, если Вашингтон продолжит увеличивать количество ядерных ракет у себя на вооружении, это приведёт к конфликту, которого человечество не знало с самых мрачных дней холодной войны, что, в свою очередь, грозит вылиться в эскалацию с применением ядерного оружия, предупреждает RS.