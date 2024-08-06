Олимпиада в Париже
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 августа, 16:43

Вашингтон предупредили об апокалиптичных последствиях гонки вооружений с Россией

RS: Вступление США в гонку вооружений с Россией повысит риск ядерной войны

Расширение арсенала ядерных вооружений США не снизит напряжённость в отношениях с РФ, а только приблизит угрозу начала ядерного конфликта. Об этом заявляет американское издание Responsible Statecraft.

"Вместо того, чтобы возвращаться к гонке ядерных вооружений времён холодной войны, Вашингтону следует изыскивать возможности для ослабления напряжённости в отношениях с главными соперниками", — утверждает автор материала.

По его словам, если Вашингтон продолжит увеличивать количество ядерных ракет у себя на вооружении, это приведёт к конфликту, которого человечество не знало с самых мрачных дней холодной войны, что, в свою очередь, грозит вылиться в эскалацию с применением ядерного оружия, предупреждает RS.

Ядерное зло: 15 пронзительных кадров в память о трагедии в Хиросиме спустя 79 лет
Ядерное зло: 15 пронзительных кадров в память о трагедии в Хиросиме спустя 79 лет

Напомним, что ранее помощник главы Пентагона объявил о намерении увеличить количество развёрнутых ядерных ракет, если Россия, КНР и КНДР не поменяют своей политики в этом вопросе. Чиновник добавил, что Вашингтон будет бороться с вызовами ядерной сфере, исходящими от их соперников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PICTOR PICTURES

Юрий Лысенко
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров