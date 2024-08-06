11-летняя спортсменка выступила на Олимпиаде в Париже

На Олимпийских играх в Париже сегодня дебютировала юная скейтбордистка из Китая. Спортсменке Чжэн Хаохао всего 11 лет. Её признали самой молодой в истории представительницей Поднебесной на Играх.

Китаянка выступает в дисциплине "парк". Ей не удалось пройти квалификацию для того, чтобы продолжить борьбу за олимпийское золото. В лучшей попытке Хаохао набрала 63,19 балла, заняв в таблице 18-е место из 22 возможных. Всего в финал ОИ-2024 попало восемь скейтбордисток, среди них представительницы Японии, США, Великобритании, Финляндии, Испании и Бразилии.