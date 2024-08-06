Олимпиада в Париже
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 августа, 17:03

На Кубани более 56 тысяч человек остались без воды из-за аварии

МЧС: Более 56 тыс. человек остались без воды на Кубани из-за аварии на водоводе

Свыше 56 тысяч человек, среди которых 14 тысяч детей, остались без воды в Краснодарском крае из-за аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 16:50 [по московскому времени] от оперативного дежурного ЕДДС Апшеронского района поступила информация о том что, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на магистральном водоводе 500 мм в районе села Черниговское 6 августа 2024 года будет ограничено водоснабжение населённых пунктов Апшеронского района", — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в зону отключения попали 255 многоквартирных домов, более 18,8 тысячи частных домов и 50 социально значимых объектов. Без воды в настоящее время остались 56,5 тысячи человек, в их числе — 14 тысяч детей. В региональном управлении МЧС пояснили, что подвоз воды будет осуществляется по заявкам местных жителей.

Курганская пенсионерка три недели живёт без воды из-за замены водопровода
Курганская пенсионерка три недели живёт без воды из-за замены водопровода

Напомним, 3 августа на Кубани произошла авария на сетях водоснабжения ГУП КК "Кубаньводкомплекс" РЭУ "ТамГВ". В результате более 50 тысяч человек остались без воды.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Lenar Nigmatullin

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • МЧС России
  • Общество
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров