На Кубани более 56 тысяч человек остались без воды из-за аварии

Свыше 56 тысяч человек, среди которых 14 тысяч детей, остались без воды в Краснодарском крае из-за аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 16:50 [по московскому времени] от оперативного дежурного ЕДДС Апшеронского района поступила информация о том что, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на магистральном водоводе 500 мм в районе села Черниговское 6 августа 2024 года будет ограничено водоснабжение населённых пунктов Апшеронского района", — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в зону отключения попали 255 многоквартирных домов, более 18,8 тысячи частных домов и 50 социально значимых объектов. Без воды в настоящее время остались 56,5 тысячи человек, в их числе — 14 тысяч детей. В региональном управлении МЧС пояснили, что подвоз воды будет осуществляется по заявкам местных жителей.