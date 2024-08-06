Учёные объяснили, почему много думать вредно

Интенсивные размышления провоцируют неприятные эмоции. К такому выводу пришли учёные из Университета Неймегена (Нидерланды). Их исследование опубликовано в журнале Psychological Bulletin (РВ).

В масштабном эксперименте принимали участие более 4,5 тысячи человек, работающих в различных отраслях, из 29 стран. В общей сложности было проанализировано 358 когнитивных задач. К примеру, изучение новой технологии, ориентирование в незнакомой местности, игра в виртуальную реальность. Участники исследования докладывали об уровне приложенных ими усилий, а также о степени испытываемых неприятных чувств — раздражение, стресс или досада.

Результаты показали, что среди всех групп добровольцев наблюдалась одна и та же тенденция: чем больше умственных усилий требовала задача, тем больше неприятных эмоций испытывали участники. Примечательно, что в азиатских странах негатив от интенсивных размышлений был менее выражен, чем в Северной Америке и Европе. По мнению учёных, это связано, вероятно, с тем, что школьники в Азии с раннего детства привыкают к более высоким умственным нагрузкам.