"Очень жаль": Глава Севастополя уволил своего зама и намекнул, что дело в коррупции
Развожаев уволил и. о. замглавы Севастополя, заявив о недопустимости коррупции
Евгений Горлов. Обложка © Сайт Правительства Севастополя
Глава Севастополя Михаил Развожаев уволил исполняющего обязанности заместителя губернатора города Евгения Горлова. При этом руководитель субъекта РФ намекнул, что дело в коррупции.
"Уволил исполняющего обязанности заместителя губернатора Евгения Сергеевича Горлова. Очень жаль, что есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Развожаева.
Других подробностей глава Севастополя не привёл.