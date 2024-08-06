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6 августа, 17:36

"Очень жаль": Глава Севастополя уволил своего зама и намекнул, что дело в коррупции

Развожаев уволил и. о. замглавы Севастополя, заявив о недопустимости коррупции

Евгений Горлов. Обложка © Сайт Правительства Севастополя

Евгений Горлов. Обложка © Сайт Правительства Севастополя

Глава Севастополя Михаил Развожаев уволил исполняющего обязанности заместителя губернатора города Евгения Горлова. При этом руководитель субъекта РФ намекнул, что дело в коррупции.

"Уволил исполняющего обязанности заместителя губернатора Евгения Сергеевича Горлова. Очень жаль, что есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Развожаева.

Других подробностей глава Севастополя не привёл.

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Никита Никонов
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