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6 августа, 18:59

МИД РФ назвал неверной интерпретацию слов Рябкова о покушениях на параде ВМФ

МИД РФ: СМИ неверно передали слова Рябкова о подготовке покушения на Путина

СМИ неверно интерпретировали слова заместителя МИД РФ Сергея Рябкова о готовившемся покушении на президента России Владимира Путина и министра обороны РФ Андрея Белоусова в День ВМФ. Об этом заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Данные сообщения являются результатом некорректной интерпретации журналистами интервью заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Рябкова телеканалу "Россия-1" от 4 августа 2024 года", — пояснили в МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что Рябков не давал утвердительного ответа на прямой вопрос телеведущей о подготовке покушения, а лишь признал наличие "определенной увязки и с такого рода событиями". В этой связи МИД призвал представителей СМИ тщательно проверять публикуемую информацию и не искажать заявления руководства.

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Напомним, что речь идёт о словах Рябкова, которые привёл журнал "Военное обозрение". Сообщалось, что украинские спецслужбы якобы готовили некую провокацию в День ВМФ, которую удалось сорвать после звонка российского министра обороны Андрея Белоусова своему американскому коллеге Ллойду Остину.

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Telegram / МИД РФ

Оксана Попова
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