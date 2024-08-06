МИД РФ назвал неверной интерпретацию слов Рябкова о покушениях на параде ВМФ

СМИ неверно интерпретировали слова заместителя МИД РФ Сергея Рябкова о готовившемся покушении на президента России Владимира Путина и министра обороны РФ Андрея Белоусова в День ВМФ. Об этом заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Данные сообщения являются результатом некорректной интерпретации журналистами интервью заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Рябкова телеканалу "Россия-1" от 4 августа 2024 года", — пояснили в МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что Рябков не давал утвердительного ответа на прямой вопрос телеведущей о подготовке покушения, а лишь признал наличие "определенной увязки и с такого рода событиями". В этой связи МИД призвал представителей СМИ тщательно проверять публикуемую информацию и не искажать заявления руководства.