Нет никаких оснований для того, чтобы не доверять заместителю министра иностранных дел Сергею Рябкову, который ранее заявил, что Киев готовил покушение на президента РФ Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова во время военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Однако в данном случае внимание привлекает не сам факт, а цепочка событий, которая смогла предотвратить планы Украины. Такое мнение в разговоре с Life.ru высказал депутат Госдумы Алексей Журавлёв.

Накануне Рябков заявил, что за несколько дней до парада Белоусов созвонился с министром обороны США Ллойдом Остином и призвал его убедить Киев отказаться от планов покушения.

"Получается, что США и прежде одним своим словом могли остановить действия украинской армии и спецслужб. Но почему-то не стали этого делать, когда готовились убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, Ильи Кивы. То же самое и с массовой гибелью населения в городах российского Донбасса или Брянской области: Америка могла всё это предотвратить, но наблюдала со стороны, а скорее, даже науськивала киевский режим", — пояснил парламентарий.

Именно поэтому, по словам Журавлёва, Штаты должны нести такую же ответственность "наравне с украинскими нахлебниками, террористами и убийцами" за все совершённые преступления.