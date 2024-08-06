Депутат призвал США к ответу после сорванной провокации Киева на параде ВМФ
Депутат Журавлёв: США могли предотвратить убийства Дугиной, Татарского и Кивы
Андрей Белоусов и Владимир Путин на параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Нет никаких оснований для того, чтобы не доверять заместителю министра иностранных дел Сергею Рябкову, который ранее заявил, что Киев готовил покушение на президента РФ Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова во время военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Однако в данном случае внимание привлекает не сам факт, а цепочка событий, которая смогла предотвратить планы Украины. Такое мнение в разговоре с Life.ru высказал депутат Госдумы Алексей Журавлёв.
Накануне Рябков заявил, что за несколько дней до парада Белоусов созвонился с министром обороны США Ллойдом Остином и призвал его убедить Киев отказаться от планов покушения.
"Получается, что США и прежде одним своим словом могли остановить действия украинской армии и спецслужб. Но почему-то не стали этого делать, когда готовились убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, Ильи Кивы. То же самое и с массовой гибелью населения в городах российского Донбасса или Брянской области: Америка могла всё это предотвратить, но наблюдала со стороны, а скорее, даже науськивала киевский режим", — пояснил парламентарий.
Именно поэтому, по словам Журавлёва, Штаты должны нести такую же ответственность "наравне с украинскими нахлебниками, террористами и убийцами" за все совершённые преступления.
Ранее Life.ru сообщал о серии телефонных звонков между министрами обороны РФ и США, во время которых изначально обсуждались меры по предотвращению эскалации украинского конфликта. Однако затем американская газета The New York Times уточнила, что предметом беседы стало получение российской стороной данных о готовящейся секретной операции Киева против Москвы.