В Москве вынесли приговор тем, кто слил личные данные Дарьи Дугиной её убийцам

Нагатинский суд Москвы приговорил соучастников убийства Дарьи Дугиной — бывшего сотрудника МВД Ивана Рыбина и ранее судимого Даниила Чоудхури — к четырём и одному году колонии соответственно. Оба подсудимых признали вину в предоставлении данных об автомобиле и месте жительстве погибшей при покушении журналистки, передаёт ТАСС.

Чоудхури и Рыбин были признаны виновными по ст. 137 УК РФ "Незаконные сбор или распространение сведений о частной жизни лица". Второй обвиняемый также понесёт ответственность за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями". Также суд лишил Рыбина специального звания "майор полиции".