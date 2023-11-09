В Москве вынесли приговор тем, кто слил личные данные Дарьи Дугиной её убийцам
Соучастников убийства Дугиной Рыбина и Чоудхури приговорили к 5 годам на двоих
Нагатинский суд Москвы приговорил соучастников убийства Дарьи Дугиной — бывшего сотрудника МВД Ивана Рыбина и ранее судимого Даниила Чоудхури — к четырём и одному году колонии соответственно. Оба подсудимых признали вину в предоставлении данных об автомобиле и месте жительстве погибшей при покушении журналистки, передаёт ТАСС.
Чоудхури и Рыбин были признаны виновными по ст. 137 УК РФ "Незаконные сбор или распространение сведений о частной жизни лица". Второй обвиняемый также понесёт ответственность за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями". Также суд лишил Рыбина специального звания "майор полиции".
"Путём частичного сложения наказаний суд постановил приговорить Рыбина к четырём годам колонии общего режима, а Чоудхури — к одному году колонии общего режима", — заявили в суде.
Напомним, что дочь философа Александра Дугина была убита в ночь с 20 на 21 августа 2022 года, её автомобиль был подорван в Подмосковье. Исполнительницей оказалась служившая в украинской Нацгвардии Наталья Вовк. Также в уголовном деле оказались и другие фигуранты, двое из них получили по 3,5 года колонии за подделку свидетельства о регистрации авто, на котором организаторы убийства Дугиной выехали из России. В июле 2023 года Следственный комитет установил полицейского, который за деньги собирал информацию о семье Дугиной. Им оказался тот самый Иван Рыбин. А Чоудхури создал в "Телеграме" группу, где объявил о сборе конфиденциальной информации о Дугиной. Все полученные сведения он отправил неустановленным лицам.
LIFE / Павел Баранов