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6 августа, 20:28

Милей требует защитить аргентинцев в Испании после нападения на дом Месси

Аргентинский лидер Милей осудил нападение экоактивистов на дом Месси

Хавьер Милей в 2024 году. Обложка © Wikipedia / Haim Zach

Хавьер Милей в 2024 году. Обложка © Wikipedia / Haim Zach

Президент Аргентины Хавьер Милей осудил действия испанских экоактивистов из Futuro Vegetal, которые облили краской дом футболиста Лионеля Месси на Ибице, назвав их трусливыми. В своём заявлении аргентинский лидер выразил солидарность с семьёй спортсмена и обратился к властям Испании с просьбой обеспечить безопасность аргентинских граждан, проживающих в королевстве.

"Я выражаю солидарность с семьёй Месси в связи с этим трусливым и безумным поступком и прошу правительство [премьера Испании] Педро Санчеса обеспечить безопасность граждан Аргентины, которые живут в Испании", написал президент в X.

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Напомним, активисты испанской экологической организации Futuro Vegetal облили краской фасад виллы Лионеля Месси на Ибице стоимостью 11 миллионов евро, протестуя против неравенства и экологических проблем. В соцсетях они пояснили, что действия направлены против "незаконного особняка" Месси и сопровождены рядом провокационных плакатов с лозунгами типа "Съешьте богатых" на фоне разрисованного дома.

Кирилл Сосновских
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