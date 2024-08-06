Милей требует защитить аргентинцев в Испании после нападения на дом Месси

Президент Аргентины Хавьер Милей осудил действия испанских экоактивистов из Futuro Vegetal, которые облили краской дом футболиста Лионеля Месси на Ибице, назвав их трусливыми. В своём заявлении аргентинский лидер выразил солидарность с семьёй спортсмена и обратился к властям Испании с просьбой обеспечить безопасность аргентинских граждан, проживающих в королевстве.

"Я выражаю солидарность с семьёй Месси в связи с этим трусливым и безумным поступком и прошу правительство [премьера Испании] Педро Санчеса обеспечить безопасность граждан Аргентины, которые живут в Испании", — написал президент в X.