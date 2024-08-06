Пьяные польские судьи украли дорожный знак и угодили в вытрезвитель перед ЛЧ

В польском Люблине в состоянии алкогольного опьянения и с украденным дорожным знаком сотрудники местных правоохранительных органов задержали двух судей Бартоша Франковского и Томаша Мусяла, которые должны были обслуживать матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу. Как передаёт TVP Sport, теперь их отстранили от судейства.

Сообщается, что они должны были работать на встрече киевского "Динамо" с шотландским клубом "Рейнджерс". В ночь на 6 августа их задержали полицейские и отвезли в вытрезвитель.

Стоит отметить, что на официальном сайте УЕФА имена правонарушителей уже исчезли из списков арбитров, обслуживающих этот матч. Вместо них там можно увидеть их соотечественников Томаша Квятковского и Павла Малеца.

Польский футбольный союз (PZPN) также отреагировал на это происшествие. Представители организации сообщили на своём сайте, что контракты с попавшимися на пьянстве судьями могут быть расторгнуты.

"Если информация подтвердится, коллегия судей обратится к генеральному секретарю о расторжении контракта с арбитрами. Дело также будет передано в дисциплинарный комитет PZPN, который может принять решение о наложении дальнейших дисциплинарных санкций", — говорится в сообщении.