На Олимпиаде разразился новый скандал из-за неправильного гимна Организаторы Олимпиады включили не тот гимн баскетболистам из Южного Судана 28 июля, 15:38 В Париже спортсменам из Южного Судана включили не их гимн. Обложка © Х / akankwasadenis4

Организаторы Олимпиады в Париже перепутали национальные гимны во время чествования победы баскетболистов из Южного Судана. Команда уверенно победила пуэрториканцев со счётом 90:79, но их радость омрачилась организационной неприятностью.

Спортсменам Южного Судана включили неверный гимн. Фото © YouTube / Small Big Steps

Спортсменам включили гимн Судана. Пару минут музыка звучала, пока зрители и атлеты не начали возмущаться. После этого гимн выключили, а ведущий попросил прощения за "техническую ошибку" и предложил дождаться, когда её исправят. В итоге правильный гимн всё же прозвучал, хотя и с опозданием.

Ранее Международный олимпийский комитет извинился перед Южной Кореей за то, что сборную этой страны в ходе открытия Олимпиады в Париже перепутали с КНДР. Грубую ошибку допустили французские и англоязычные дикторы. Причём в этот момент текст на экране правильно указывал Республику Корея.

Авторы Татьяна Миссуми