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6 августа, 20:43

Ещё одна африканская страна разрывает дипотношения с Украиной

AFP: Нигер разрывает дипломатические отношения с Украиной

Власти Нигера приняли решение разорвать дипломатические отношения с киевским режимом. Как пишет агентство France-Presse (AFP), соответствующее решение Ниамея огласил официальный представитель руководства данной африканской республики Амаду Абдрамана.

Помимо этого, чиновник сообщил о решении администрации Нигера обратиться в Совет безопасности ООН. По его словам, поводом для этого послужила украинская агрессия.

Власти Украины расстроились из-за решения Мали разорвать дипотношения
Власти Украины расстроились из-за решения Мали разорвать дипотношения

Ранее Life.ru писал, что власти Мали приняли решение полностью разорвать дипломатические отношения с Украиной. Причиной для такого поступка стала поддержка киевским режимом местных боевиков, которые учинили засаду бойцам частной военной компании "Вагнер" в конце июля текущего года.

Обложка ©

Pixabay / Peggy_Marco

Алексей Соловьёв
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