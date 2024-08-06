Ещё одна африканская страна разрывает дипотношения с Украиной
AFP: Нигер разрывает дипломатические отношения с Украиной
Власти Нигера приняли решение разорвать дипломатические отношения с киевским режимом. Как пишет агентство France-Presse (AFP), соответствующее решение Ниамея огласил официальный представитель руководства данной африканской республики Амаду Абдрамана.
Помимо этого, чиновник сообщил о решении администрации Нигера обратиться в Совет безопасности ООН. По его словам, поводом для этого послужила украинская агрессия.
Ранее Life.ru писал, что власти Мали приняли решение полностью разорвать дипломатические отношения с Украиной. Причиной для такого поступка стала поддержка киевским режимом местных боевиков, которые учинили засаду бойцам частной военной компании "Вагнер" в конце июля текущего года.
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