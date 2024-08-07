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6 августа, 22:36

В Сумах на северо-востоке Украины прогремели взрывы

В Сумах на северо-востоке Украины прогремела серия взрывов, передаёт издание "Общественное".

Что послужило их причиной неизвестно, официальных комментариев по этому факту от местных властей не поступало. Согласно сведениям ресурса по оповещению населения, в данный момент Сумская область и ещё 10 регионов Украины находятся в красной зоне.

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Ранее, в ночь на 6 августа, стало известно о взрывах в Харькове. Подробности не приводились.

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flickr / ahlynk

Оксана Попова
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