В Сумах на северо-востоке Украины прогремели взрывы
В Сумах на северо-востоке Украины прогремела серия взрывов, передаёт издание "Общественное".
Что послужило их причиной неизвестно, официальных комментариев по этому факту от местных властей не поступало. Согласно сведениям ресурса по оповещению населения, в данный момент Сумская область и ещё 10 регионов Украины находятся в красной зоне.
Ранее, в ночь на 6 августа, стало известно о взрывах в Харькове. Подробности не приводились.
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