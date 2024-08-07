Кубинский борец Лопес стал первым в истории пятикратным олимпийским чемпионом
Кубинский спортсмен Михаин Лопес Нуньес. Обложка © ТАСС / Красильников Станислав
Кубинский спортсмен Михаин Лопес 6 августа победил чилийца Ясмани Акосту Фернандеса в финале Олимпиады в Париже по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 килограммов. В итоге он взял золото и стал первым в истории пятикратным олимпийским чемпионом по борьбе.
Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу кубинского атлета. Стоит отметить, что после схватки 41-летний Лопес объявил о завершении карьеры, положив борцовки на центр мата.
Ранее Life.ru писал, что выступающая на ОИ-24 боксёрша-трансгендер из Алжира Иман Хелиф вышла в финал женского олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 66 килограммов. Это произошло после того, как она в полуфинале победила Джанджаем Суваннапхенг из Таиланда.