Кубинский борец Лопес стал первым в истории пятикратным олимпийским чемпионом

Кубинский спортсмен Михаин Лопес 6 августа победил чилийца Ясмани Акосту Фернандеса в финале Олимпиады в Париже по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 килограммов. В итоге он взял золото и стал первым в истории пятикратным олимпийским чемпионом по борьбе.

Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу кубинского атлета. Стоит отметить, что после схватки 41-летний Лопес объявил о завершении карьеры, положив борцовки на центр мата.