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7 августа, 00:12

Кубинский борец Лопес стал первым в истории пятикратным олимпийским чемпионом

Кубинский спортсмен Михаин Лопес Нуньес. Обложка © ТАСС / Красильников Станислав

Кубинский спортсмен Михаин Лопес Нуньес. Обложка © ТАСС / Красильников Станислав

Кубинский спортсмен Михаин Лопес 6 августа победил чилийца Ясмани Акосту Фернандеса в финале Олимпиады в Париже по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 килограммов. В итоге он взял золото и стал первым в истории пятикратным олимпийским чемпионом по борьбе.

Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу кубинского атлета. Стоит отметить, что после схватки 41-летний Лопес объявил о завершении карьеры, положив борцовки на центр мата.

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Ранее Life.ru писал, что выступающая на ОИ-24 боксёрша-трансгендер из Алжира Иман Хелиф вышла в финал женского олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 66 килограммов. Это произошло после того, как она в полуфинале победила Джанджаем Суваннапхенг из Таиланда.

Алексей Соловьёв
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